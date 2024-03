Nach 20 Jahren Königs nicht mehr Borussia-Präsident – Nachfolger schon gewählt

Nach dem Rückzug Peter Fischers bei Eintracht Frankfurt war Königs der dienstälteste Präsident der Bundesliga gewesen. Der Geschäftsführer der Aunde Group, einem Automobilzulieferer aus Mönchengladbach mit 24.000 Mitarbeitern weltweit, wurde am 23. Februar 1999 ins Präsidium gewählt, am 6. April 2004 folgte er dem verstorbenen Adalbert Jordan an der Spitze des Gremiums nach. Zu Beginn seiner Amtszeit erfolgte der Umzug vom Bökelberg in den Borussia-Park. Nach sportlich schwierigen Jahren, inklusive einer Saison in der 2. Bundesliga, erfolgte ab 2011 der große Aufschwung, garniert mit drei Champions-League-Teilnahmen, zehn Jahren in der Einstelligkeit der Bundesliga und Rekordumsätzen auf der wirtschaftlichen Ebene.