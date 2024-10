„Diese Leistung ist nicht zu erklären“ Manager Virkus wird deutlich nach Borussias 1:2 in Augsburg

Vor einer Woche hatte Roland Virkus in der Mixedzone des Borussia-Parks noch seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass der späte 1:0-Sieg gegen Union Berlin Kräfte freisetzen würde. Am Freitagabend in Augsburg musste Borussias Manager aber zerknirscht feststellen, dass das Gegenteil der Fall war. „Ich bin maßlos enttäuscht von der Leistung der Mannschaft, das war unser schlechtestes Spiel in dieser Saison, der Augsburger Sieg war absolut verdient“, wurde Virkus nach dem 1:2 (0:1) beim FC Augsburg deutlich.