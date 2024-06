Borussia-Manager Virkus über Transfers „Manchmal ist auf einmal eine Chance da“

Noch knapp zehn Wochen vergehen, bis sich das Sommer-Transferfenster im deutschen Profifußball schließen wird. Sehr viel Zeit, in der sich Etliches in den Kadern der Bundesligisten noch verändern wird. Das gilt auch für Borussia Mönchengladbach – wenngleich der Klub mit drei Verpflichtungen weit vor dem Start in die Vorbereitung in der zweiten Juli-Woche gezeigt hat, dass er den Kaderumbruch vorantreiben und Baustellen aus der Vorsaison beheben will.