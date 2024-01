Trotz Sieg gegen den Tabellendritten Borussias Sportchef Virkus tritt nach Stuttgart-Spiel auf die Bremse

Denn der Spielverlauf gegen Stuttgart erinnerte an so viele Partien der vergangenen sechs Monate, in denen sich Borussia nach einer Führung weit in die eigene Hälfte zurückzog – und den Sieg am Ende wieder aus der Hand gab. „Wir haben in der zweiten Halbzeit viel zu früh die Bälle, die wir erobert haben, wieder abgegeben. Wenn du Entlastung haben willst, brauchst du längere Ballbesitzphasen. Die hatten wir nicht, das war das Problem“, bemängelte Virkus.