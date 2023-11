„Mut gezeigt und belohnt worden“ Sportchef Virkus bewertet Borussias „Prozess“ nach elf Spieltagen

Konkrete Ziele für die verbleibenden fünf Bundesligaspiele in diesem Jahr und das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg formuliert er nicht. „Wenn die Jungs sich in allen Facetten so gut entwickeln, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Unser aktueller Tabellenplatz ist eine schöne Momentaufnahme“, sagt Virkus, bereitet die Fans aber auch auf Phasen vor, in denen es weniger rund laufen werde: „Auch dann müssen wir weiter von dem eingeschlagenen Weg überzeugt sein und an der Weiterentwicklung arbeiten.“