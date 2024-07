„Haben wieder eine gute Basis“ Sportchef Virkus erklärt Borussias Plan mit den Top-Talenten

Niklas Swider fasste sich kurz vor dem Spielende ein Herz. Viel Platz hatte er auf der rechten Seite, als er in den Strafraum eindrang, dann geschickt noch einmal verzögerte, ehe er den Ball aus kurzer Distanz in die Mitte legen wollte. Die Kieler Abwehr konnte die Aktion klären, doch war Swider damit Hauptprotagonist einer der besten Szenen beim 1:0-Testspielerfolg gegen Holstein Kiel, an dem er 13 Minuten teilnehmen durfte: In der 77. Minute war der 17-Jährige für Joe Scally in die Partie gekommen.