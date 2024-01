Wolf, Borges-Sanches und Boteli im Fokus Virkus äußert sich zu Leih-Optionen und Transfergerüchten

Für Seoanes Team ist nun vor allem wichtig, einen guten Start in das neue Jahr hinzulegen. Dafür gilt es vor allem, die Gegentorflut einzudämmen. „Eine Frage des Konstrukts sind die vielen Gegentore nicht, da muss man nur das Spiel in Frankfurt sehen: Wir müssen einfach die individuellen Fehler abstellen und besser mit Ergebnissen umgehen“, sagte Virkus, der auch viele positive Dinge im ersten Saisonteil sah: „Wir haben offensiv unsere Produktivität erhalten. Wenn man mir das vor der Saison gesagt hätte, dass wir so viele Tore schießen, hätte ich das sofort genommen. Nur müssen wir bei so vielen Toren mehr Punkte haben.“