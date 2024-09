Beim 0:2 in Frankfurt Acht-Minuten-Kapitän Reitz – ein Pluspunkt für den Borussia-Weg

Hätte es sich Rocco Reitz aussuchen können, er hätte verzichtet. Verzichtet auf den nächsten besonderen Moment in seiner Karriere nach so vielen in der vergangenen Saison. Dafür hätte er lieber etwas erlebt, das er schon kennt: das Gefühl, den Ball als Borusse ins Tor des Gegners zu treten. Sechsmal hat er das bereits getan, und nun in Frankfurt, bei der Eintracht, wäre es in der 67. Minute das 1:1 gewesen. Doch der Ball knallte an den Pfosten und dann „Nein, nicht rein, sondern raus“, wie Sky-Experte Lothar Matthäus, der Ex-Gladbacher, sagte.