Borussias Eigengewächs Gladbach verlängert Vertrag mit Rocco Reitz um zwei Jahre

Seine Situation änderte sich auch unter Adi Hütter nicht, weswegen sich Reitz in der Rückrunde 2021/22 zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden verleihen ließ. Da es in der Folge-Saison auch unter Daniel Farke nicht vorwärts ging, ging er nochmals für ein halbes Jahr nach St. Truiden. Die Zeit in Belgien hat Reitz gutgetan, in der Sommervorbereitung sammelte er fleißig Pluspunkte beim neuen Coach Gerardo Seoane, der sich nicht scheute, den nun 21-Jährigen auch einzusetzen. Gegen die Bayern rückte Reitz gar in die Startformation und machte seine Sache so gut, dass er in Darmstadt Florian Neuhaus auf die Bank verdrängte.