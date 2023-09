„Bedeutet mir viel“ Borussia verlängert Vertrag mit Rocco Reitz um zwei Jahre

Einen weiteren Traum könnte er sich bereits in der Länderspielpause im Oktober erfüllen: das Debüt in der deutschen U21. Vor sechs Jahren in der U16 hat Reitz einmal das DFB-Trikot getragen. „Ich probiere, alles zu geben, mich in den Trainingseinheiten und spielen anzubieten. Am Ende liegt es immer am Trainer, wen er einlädt“, sagt Reitz. „Wenn er mich braucht, fliege ich hin.“