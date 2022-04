Zurück bei Borussia : Was Reitz und Müsel in Belgien gelernt haben

Was Reitz und Müsel in Belgien gelernt haben

Mönchengladbach Zehn Monate war Rocco Reitz für die VV St. Truiden am Ball, Torben Müsel spielte zuletzt für drei Monate für die KAS Eupen. Seit dieser Woche sind beide zurück bei Borussia Mönchengladbach. Reitz und Müsel ziehen ein positives, aber selbstkritisches Fazit.

„Für mich gilt, einfach im Training Gas zu geben und dem Trainer zu zeigen, dass ich aus der Zeit in Belgien wichtige Erfahrungen sammeln konnte“, sagt Müsel. In Eupen kam Müsel inklusive eines Pokaleinsatzes seit Januar in zehn Partien zum Zug und stand dabei viermal in der Startelf. Ein Tor erzielte der 22-Jährige, der für Borussia bislang zwei Bundesligaspiele absolviert hat, allerdings nicht. Trotzdem sieht er seinen dreimonatigen Aufenthalt in Belgien als lehrreich an.