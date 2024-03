Nicht immer im „Raketen“-Modus Gladbachs Reitz läuft mit U21 vergeblich an – 114 in 71

Ganz so leicht ging es aber auch am Freitagabend gegen den Kosovo nicht vom Fuß. Lange tat sich das deutsche Team schwer, Reitz war in der Zentrale gefragt als Antreiber, er sorgte nach seiner Balleroberung für den ersten DFB-Abschluss. Der Reitz der Hinrunde, im Raketen-Modus, hätte wohl getroffen, wie auch im Pokalspiel in Saarbrücken, als er sein Solo nicht erfolgreich beendete. Nach 71 Minuten und 114 Ballaktionen, den meisten zu diesem Zeitpunkt, war Schluss für ihn. Netz war über 90 Minuten auf dem Flügel aktiv. Dienstag steht für die beiden Borussen das zweite Spiel an, in Halle/Saale gegen Israel.