Rückkehr in Borussias Startelf Warum Reitz in Leipzig zu viel schultern musste

Leipzig/Mönchengladbach · Rocco Reitz ist ein Blaupausen-Spieler für den „Mix“, den Manager Roland Virkus für die Borussia der Zukunft definiert hat. Beim 0:2 gegen RB Leipzig hing in der Offensive viel am 21-Jährigen – zu viel? Was Reitz zu seiner Leistung und Borussias Kreativproblemen sagte.

19.02.2024 , 06:21 Uhr

Rocco Reitz war mit Gladbachs Leistung und mit seiner eigenen in Leipzig nicht zufrieden. Foto: IMAGO/Martin Stein

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia