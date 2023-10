Gladbacher reist zum DFB Für Reitz ist die Nominierung zur U21-Nationalmannschaft die vorläufige Krönung

Für den 21-Jährigen ist die erste Berufung in die deutsche U21 der vorläufige Höhepunkt einer erstaunlichen Entwicklung in den vergangenen Monaten. In die Sommervorbereitung war Reitz, der zuvor an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgeliehen war, mit dem Status des Ergänzungsspielers gestartet. Es deutete nicht wirklich viel darauf hin, dass ihm zeitnah der Durchbruch in der Bundesliga gelingen könnte, nachdem er bereits im Oktober 2020 unter Marco Rose das Debüt in der obersten Spielklasse gefeiert hatte.