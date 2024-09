Mit Luca Netz bei der U21 des DFB Wie Rocco Reitz Zeichen in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann sendet

Gladbachs Vorzeigefohlen der vergangenen Saison war im Vorfeld der EM Trainingsteilnehmer beim Nagelsmann-Team und machte, das gab der Nationalcoach an, einen guten Eindruck. Doch für den Moment ist Reitz wieder einsortiert in die U21, dort und vor allem im Klub ist es an ihm, immer wieder Zeichen in Richtung Nagelsmann zu senden. In den letzten 180 Minuten, die er absolvierte, hat Reitz das mit einiger Produktivität getan.