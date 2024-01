Borussia-Training vor Leverkusen Reitz ist ein Wackelkandidat, Plea hat noch Schmerzen

Zum Start in die Trainingswoche ging es bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch sehr individuell zu: 20 Feldspieler kamen um kurz nach elf durch die Tür, irgendwann waren noch 15 übrig, bevor am Ende der Einheit in mehreren Kleingruppen geübt wurde, darunter zum Beispiel die Außenverteidiger.