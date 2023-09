Talent als Sinnbild Reitz‘ Entwicklung verleiht dem „Borussia-Weg“ mehr Glaubwürdigkeit

Bernd Hollerbach hat sich in seiner Zeit als Spieler beim Hamburger SV den Spitznamen „die Axt“ verdient. Seit dem Sommer ist der Trainer nach zwei Jahren bei VV St. Truiden in Belgien vereinslos. Falls er am Samstagabend vor dem Fernseher saß, durfte sich Hollerbach kurz mal auf die Schulter klopfen. Denn dass ein Eigengewächs, wie es „eigener“ nicht sein könnte, bei Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern beginnen durfte, daran hat auch der 53-Jährige seinen Anteil.