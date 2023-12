Beim 2:2 gegen Werder Gladbachs Hack zeigt, was ihn ausmacht – im falschen Job

Wer wissen will, was Borussias Scouts gesehen haben, als sie Robin Hack bei Arminia Bielefeld als einen Spieler ausgemacht haben, der dem Team von Gerardo Seoane helfen kann, der muss sich nur seine beiden Torvorlagen beim 2:2 gegen Werder Bremen anschauen. Bei der ersten war Hack arg unter Druck, da umringt von einigen Gegenspielern, doch er wühlte sich regelrecht rein in die Szene und bugsierte den Ball rüber zu Rocco Reitz, der dann traf. Beim 2:1 war Hack geschwind unterwegs im Umschaltspiel und war als vorletzter Teilnehmer an einer sehenswerten Kombination mit seinem erneuten Pass auf Torschütze Reitz am Gesamtprodukt beteiligt.