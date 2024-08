Vorbereitung größtenteils verpasst Worauf es jetzt für Borussias Robin Hack ankommt

Robin Hack ist wieder da, pünktlich zum Finale der Vorbereitung. Nun geht es für einen der großen Gewinner der vergangenen Saison in Gladbach, wieder auf Stand zu kommen. Vier Wochen der Vorbereitung fehlen dem besten Torschützen Borussias der vergangenen Saison, das ist ein Brett – und er selbst hat sich bemerkenswerte Maßstäbe gesetzt in seiner Debüt-Spielzeit am Niederrhein.