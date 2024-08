„Es hat mir sehr gefehlt“ Hack ist zuversichtlich – Elvedi bricht Borussia-Training ab

Robin Hack nahm erst mal ein paar kräftige Schlucke aus der Trinkflasche. Gute zehn Minuten hatte Borussias Athletiktrainer Nicolas Dyon Gladbachs Profis bereits schwitzen lassen, ehe es im Training am Dienstagvormittag dann auch an den Ball ging. Bei knapp 30 Grad im Schatten war das für alle Profis ein schweißtreibender Start in die konkrete Vorbereitung auf den Pflichtspielstart am Samstag in der DFB-Pokal-Auftaktrunde beim FC Erzgebirge Aue. Für Hack dürfte es indes noch ein wenig anstrengender sein.