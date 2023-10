Die Neuen bei Borussia im Check Robin Hack – Er taugt zum Sinnbild für einen neuen Weg

Zwischen der Verkündung des zweiten und dritten Zugangs für die neue Saison lag ein ganzer Monat. Robin Hack hatte am 26. Juni nicht nur den Zweitliga-Abstieg mit Arminia Bielefeld verarbeitet, sondern auch seinen Urlaub beendet. Mit dem vielseitigen Offensivspieler setzen wir unsere Serie fort, in der wir analysieren, wie es für die Neuen bei Borussia bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.