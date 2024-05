Gladbachs Effizienz-Treiber Wo Hack in einem Atemzug mit Mbappé und Bellingham zu nennen ist

Die kalibrierte Linie war mit Robin Hack im Bunde, obwohl es im TV in einigen Einstellungen doch nach einer Fußspitze Abseits aussah. Dass der 25-Jährige nicht einmal vom VAR zu stoppen ist, verdeutlicht ganz gut, wie groß der Lauf ist, den Hack seit ein paar Monaten erlebt. Zwar traf er im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde, doch in der Bundesliga musste er bis Januar auf sein erstes Tor für Borussia Mönchengladbach warten – seit dem 1:0 bei Werder Bremen am Samstag sind es neun in diesem Kalenderjahr, hinzu kommen insgesamt drei im Pokal.