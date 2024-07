Transfer-Gerüchte um Robin Hack Eine Wahrheit des Borussia-Wegs kann auch wehtun

Robin Hack ist in dieser Vorbereitung noch nicht im Einsatz, das ist einer Fußverletzung geschuldet. Damit bleibt beim Flügelspieler derzeit nur die Erinnerung an seine grandiose erste Saison bei Borussia. Nicht Königstransfer Tomas Cvancara war der beste Torschütze. Und auch nicht der Acht-Millionen-Mann Franck Honorat aus Frankreich, sondern Hack, der für etwas mehr als eine Million Euro vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld kam. Zehn Ligatore schoss Hack, acht davon in der Rückrunde, viele sagen: Ohne ihn wäre Gladbach womöglich abgestiegen.