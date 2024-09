„Das war immer ein Ziel“ Gladbachs Hack spricht nach langer Verletzungspause über Tore, Träume und Verantwortung

Interview | Mönchengladbach · Robin Hack hat in Frankfurt sein Startelf-Comeback gefeiert. Der 26-Jährige spricht über die lange Verletzungspause und sagt, warum er im Sommer nicht an einen Wechsel gedacht hat. Zudem verrät er, was für ihn „ein Träumchen“ wäre und beurteilt die neue Hierarchie im Team.

26.09.2024 , 17:06 Uhr

Robin Hack (r.) feierte gegen Eintracht Frankfurt sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Foto: Dirk Päffgen