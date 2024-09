Drei Tore, eine Vorlage Hack drückt U23-Test gegen Venlo seinen Stempel auf

Gladbachs Profis um Hack und Neuhaus, die alle bislang noch nicht in einem Profi-Pflichtspiel in der Startelf gestanden hatten, waren gegen Venlo zunächst in der Überzahl. Auf der Trainerbank saßen sowohl Chef-Coach Gerardo Seoane als auch U23-Trainer Eugen Polanski. Sie sahen, dass ihr zusammengewürfeltes Team einige Zeit benötigte, um sich zu finden. Die ersten Abschlüsse hatte Venlo, das zumeist über die linke Gladbacher Seite gefährlich vor das Tor kamen. Die beste Chance, ein Schuss aus der Drehung von Pepijn Doesburg, vereitelte Nicolas.