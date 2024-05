Das Problem der Saison Einen traurigen Rekord hat Borussia schon aufgestellt – weitere könnten folgen

In den höchsten deutschen Ligen kommt der 1. FC Kaiserslautern ebenfalls auf 31 verspielte Punkte, wie Gladbach haben sich die Pfälzer durch die Schützenhilfe anderer Teams in der 2. Bundesliga am vergangenen Wochenende gerettet. So gut erging es dem Halleschen FC in der 3. Liga nicht – auch aufgrund der 30 verspielten Punkte in 37 Spielen steht der Abstieg fest.