Reitz und Honorat treffen beim 4:0 Borussia feiert gegen Wolfsburg höchsten Saisonsieg

Borussia ist im Verlauf der Saison schon des Öfteren mit Negativserien konfrontiert worden: Ob es fünf Heimniederlagen am Stück gegen Bayer Leverkusen waren oder 21 Jahre ohne Sieg in Freiburg. Doch diesmal konnte der Klub in seinem Spieltagsheft zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg unter der Überschrift „Mutmacher“ aber Positives berichten: Gladbach habe keines der vergangenen sieben Ligaspiele gegen Wolfsburg verloren, gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten sei es länger ungeschlagen. Und die Serie gegen den neuen Lieblingsgegner hielt am Freitagabend: Borussia gewann vor 45.308 Zuschauern 4:0 (2:0) und feierte damit den zweiten Liga-Heimsieg in Folge. Mit dem Dreier überholte Borussia den direkten Konkurrenten auch in der Tabelle und kletterte damit zumindest für eine Nacht in die obere Tabellenhälfte.