2:1 gegen Paderborn Was Polanski am ersten Heimsieg der U23 besonders gefiel

Dabei hatte Gladbach alles andere als einen guten Start in die Partie. Zwar spielten Yvandro Borges Sanches und Grant-Leon Ranos – neben den beiden gehörten aus dem Profikader auch noch Lukas Ullrich, Simon Walde und Fabio Chiarodia der Startformation an – die erste Torchance heraus, doch kurz darauf wurde Polanskis Team kalt erwischt: Paderborn ging nach zwölf Minuten in Führung. Torwart Brüll musste wenige Minuten später das 0:2 verhindern, in der Folge kam jedoch auch der Gastgeber im Rheydter Grenzlandstadion wieder zu seinen Chancen. Eine nutzte Tony Reitz mit einer Direktabnahme nach einem Ullrich-Eckball zum Ausgleich (29.).