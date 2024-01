Vor Gladbachs Spiel in Leverkusen Noch ein halbes Dutzend Fragezeichen für Seoane

Unabhängig vom Personal weiß der Coach, was sein Team am Samstag (18.30 Uhr/Sky) benötigen wird, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten: „Es wird uns nicht gelingen, Bayer über 90 Minuten zu beschäftigen, vielmehr werden wir von Leverkusen beschäftigt werden. Wir müssen sehr diszipliniert verteidigen, brauchen aber auch eigene Ballbesitzphasen und Mut, wenn wir den Ball haben. Im Vergleich zum letzten Spiel werden wir uns in allen Spielphasen wieder finden müssen, und das über eine relativ einfache Spielweise.“ Es gilt für die Borussen, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen als noch am vorigen Sonntag, als Gladbach zu Hause dem FC Augsburg unterlag.