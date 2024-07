Ohne Jantschke und Herrmann So hat sich die Rolle von Rocco Reitz in Gladbach verändert

Tony Jantschke ist und bleibt der „Fußballgott“, das bekommt er täglich zu hören, wenn er bei der Arbeit ist – aktuell auf dem Sportplatz am Birkenmoos in Rottach-Egern, dort, wo Borussia ihr sommerliches Trainingslager zum elften Mal abhält. Jantschke indes ist im schwarzen Dress unterwegs, das der Staff der Gladbacher trägt in dieser Saison. Der 34-Jährige gehört nun zum Trainerteam, er hat seine aktive Laufbahn beendet – ebenso wie Patrick Herrmann. Damit sind den Gladbachern auf einen Schlag zwei Spieler abhandengekommen, die jahrelang den Output der klubeigenen Akademie verkörperten.