Dritter Sieg im dritten Test Was aus Seoanes Entscheidungen gegen Kiel herauszulesen ist

Es ist fast schon wieder Halbzeit im Gladbacher Trainingslager am Tegernsee – ein guter Zeitpunkt, um Borussias Stand in der Vorbereitung in einem echten Härtetest zu überprüfen. Ein solcher war die Partie gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Borussia beendete ihn mit einem 1:0-Sieg und lieferte dabei einige Erkenntnisse.