Von glänzend bis grausam Das Ranking aller 34 Borussia-Spiele

Mönchengladbach · Wie lassen sich alle 34 Gladbach-Leistungen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in eine Reihenfolge bringen? Hier ist ein Vorschlag, mit möglichst objektiven Kriterien. Welches Spiel ganz vorne landete, welches Unentschieden das beste war und welche Klatsche am wenigsten furchtbar.

01.06.2023, 07:52 Uhr

Die Durchschnittsnoten der Gladbach-Profis 25 Bilder Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

Es war eine debattenreiche Saison für Borussia Mönchengladbach. Trainer, Spieler, Journalisten, Fans - nicht nur einmal gab es höchst unterschiedliche Ansichten, wie eine Leistung zu bewerten ist. Eindeutig war es immerhin bei den wenigen Glanzlichtern und wiederkehrenden Rückfällen in altbekannte Muster. Die Wahrheit hat niemand gepachtet, selbst Noten, die auf einem Algorithmus basieren, spucken manchmal diskutable Bewertungen aus. Wir haben deshalb versucht, mehrere Parameter zusammenzuführen, um ein Leistungs-Ranking aller 34 Bundesligaspiele der Gladbacher zu erstellen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die Durchschnittsnoten der Gladbach-Profis