Zwei Tore gegen die Bayern : Bayern-Experte Bensebaini unterstreicht seinen Wert

Mönchengladbach Bereits zum zweiten Mal gelang Borussias Flügelverteidiger Ramy Bensebaini ein Doppelpack gegen den Rekordmeister. Der Algerier zeigte beim 5:0, weshalb er so wichtig ist. Weswegen Trainer Adi Hütter auf ihn auch am Sonntag gegen Bochum nicht verzichten kann.

Für Trainer Adi Hütter war es indes nicht nur der Doppelpack, der ihn am Auftritt seines Flügelverteidigers begeistert hatte. „Ramy war lange verletzt und hat sicherlich noch keinen Rhythmus. Doch er hat gezeigt, dass er ein absoluter Qualitätsspieler ist“, lobte der Coach, der Bensebaini am vergangenen Wochenende bei dessen Comeback noch in der Dreierkette aufgeboten hatte, ihn gegen die Bayern aber für den jungen Luca Netz auf die linke Außenbahn wechseln ließ.

Nun ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass Bensebaini angesichts der jüngsten Verletzungen von Tony Jantschke (Gesichtsfraktur) und Jordan Beyer (Muskelverletzung) gegen den VfL Bochum am Sonntag schon wieder in der Innenverteidigung gebraucht wird. Die Tage zwischen den Spielen in Berlin und gegen Bayern habe Bensebaini zur Regeneration in der Eistonne verbracht, sagte Hütter am Dienstag mit einem Schmunzeln. Auch jetzt muss der Algerier wieder gut regenerieren. Gegen Bochum wird er gebraucht.