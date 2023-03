„Brauchte Zeit, darüber nachzudenken“ Borussias Bensebaini entschuldigt sich für Ausraster gegen Freiburg

In der vergangenen Woche hatte Bensebaini aufgrund von Oberschenkelproblemen mit dem Training pausiert, das Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr, Dazn) wird er ohnehin noch von der Tribüne aus verfolgen müssen wegen der Sperre. Nach der Länderspielpause steht dann das Derby an, in dem Bensebaini wieder mitwirken könnte. Seine Worte geben Hoffnung darauf, dass er sich im Spiel gegen den 1. FC Köln nicht wieder so leicht provozieren lassen wird.