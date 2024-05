„Mein Herz schlägt für dieses Land“ Wagt Ex-Borusse Raffael ein Fußball-Abenteuer in Brasilien?

Mit einem 6:1 Sieg gegen den TuS Rheinland Demmen hat sich Ay-Yildizspor Hückelhoven aus der Kreisliga A in Richtung Bezirksliga verabschiedet. Raffael, als Profi von 2013 bis 2020 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, hat mit seinen 15 Toren und 12 Assists in 17 Einsätzen seinen Anteil an den 108 Saisontoren, die dem Team in 28 Pflichtspielen gelungen sind.