Neues Gladbach-Quiz : Wann kam es zu diesen besonderen Borussia-Momenten?

1985 bejubeln die Borussen einen Treffer beim 5:1-Erfolg über Real Madrid. Foto: Ja/Imago

Mönchengladbach 15-mal schildern wir in einem Satz ein Ereignis aus Borussias Vereinsgeschichte und stellen danach im Grunde immer diesselbe Frage: „Wann war das?“ Testen Sie ihr Fachwissen in unserem neuen Gladbach-Quiz.

Sie kennen diese Situation vielleicht: Fußballfans sitzen gemütlich zusammen, erzählen von früher, kommen irgendwann aber an einen Punkt, wo das Langzeitgedächtnis dem einen oder anderen einen Streich spielt. Plötzlich ist man sich nicht mehr ganz sicher und vor allen Dingen nicht mehr einig, in welchem Jahr Jupp Heynckes nach Hannover wechselte, in welcher Saison Real Madrid 5:1 geschlagen wurde oder wann Uwe Rahn Torschützenkönig in der Bundesliga war.

Gerade zeitliche Abläufe können im geistigen Archiv eines jeden Fans schon einmal durcheinandergeraten – angesichts der Flut der Spieltermine und der stetig ansteigenden Zahl von erinnerungswürdigen Ereignissen ist das auch kein Wunder. Selbst Spieler, die aktiv an besonderen Momenten beteiligt waren, können schon mal ein Ereignis in den falschen Monat oder wichtige Tore in die falsche Halbzeit verschieben. Da ist niemand vor gefeit.

Wie fit sind Sie, wenn es um besondere Momente in Borussias Geschichte geht? Können Sie bestimmte Ereignisse gut dem richtigen Zeitpunkt zuordnen, selbst wenn sie womöglich schon mehrere Jahrzehnte zurückliegen? Probieren Sie dazu doch einfach mal unser neues Quiz aus. Wir haben uns 15 Borussia-Momente herausgepickt, schildern jeweils in einem Satz kurz das Ereignis und stellen danach vereinfacht formuliert immer dieselbe Frage: „Wann war das?“