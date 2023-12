Sänger, Politiker, Sportler und Co. Diese Promis sind bekennende Borussia-Fans

Marcus Wiebusch ist Sänger der Indie-Band Kettcar und hatte in seiner Jugend ein Idol: Kalle Del’Haye. Der wechselte eins als erster Gladbach-Profi, von Wiebuschs Lieblingsverein, zum FC Bayern. In den 90ern widmete Wiebusch seinem Idol sogar einen Song: „Erinnert Sich Jemand An Kalle Del’Haye“. Es gibt auch ein Kettcar-Lied mit einer Hommage. In „Hauptsache Glauben“ besingt Wiebusch „Kalle Del’Haye als besten Linksaußen“.