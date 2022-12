„Er ist ein Spieler, der führt“ Ko Itakuras WM-Spielzeit entpuppt sich jetzt als Vorteil für Gladbach

Ganz am Ende der Einheit am Mittwochmittag teilte sich Borussias Trainingskader in mehrere Gruppen. Während das Gros der Profis noch abschließend einige Sprints absolvieren mussten, gingen Christoph Kramer, Rocco Reitz und Hannes Wolf auf eine regenerative Laufrunde. Schließlich hatte das Trio in der vergangenen Woche krankheitsbedingt gefehlt. Und dann gab es noch die WM-Rückkehrer Jonas Hofmann, Joe Scally, Nico Elvedi und Ko Itakura, die ihr eigenes Laufprogramm absolvieren mussten. Am Tag zuvor hatten die Nationalspieler noch den Laktattest nachgeholt.