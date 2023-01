Rupp, Dahlin, de Jong, Drmic und Co. Die Borussia-Profis mit der Nummer 9

Harald Nickel (von 1979 - 1981 bei Borussia)

Schon in seinem ersten Jahr für die Gladbacher konnte Nickel das „Tor des Jahres“ erzielen. Außerdem wurde er zusammen mit Dieter Hoeneß Toptorschütze im Uefa-Cup in der Saison 1979/80. In seinen zwei Jahren bei der Borussia schoss er 43 Tore in 84 Partien.