U23 testet gegen Venlo Wie Borussia die Pause nutzt - Spielpraxis für einige Profis

Die Profis und die U23 bilden diese Woche eine Art „Joint Venture“. Schon in der Einheit am Dienstag halfen vier U23-Spieler aus, um entsprechende Spielformen im Acht-gegen-Acht zu ermöglichen. Für Lion Schweers, Veit Stange, Ingyom Jung und Noah Pesch war es auch eine Belohnung für bislang gute Leistungen in der Regionalliga West, mal mit Profis wie Alassane Plea oder Tim Kleindienst auf dem Trainingsplatz zu sehen.