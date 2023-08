Botschaft an Borussias Fans Stefan Lainer meldet sich erstmals nach Krebs-Diagnose

„Hi Leute, hier ist der Stefan Lainer. Ich wollte die Gelegenheit jetzt einfach mal nutzen, um mich bei euch allen zu bedanken. Das ist nicht einfach so dahergeredet, sondern aus tiefstem Herzen: Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten, die Trikots. Es ist wirklich sehr wertvoll gewesen für mich nach der Schockdiagnose, einfach diesen Rückhalt zu bekommen von der Familie, von meinen Freunden, vom Verein, aber eben auch von euch da draußen. Es ist alles nicht so leicht gewesen in den letzten Wochen, aber ich bin wirklich zuversichtlich und freue mich einfach, endlich dann wieder auf dem Platz zu stehen. Dafür werde ich jetzt kämpfen und hoffentlich haben wir dann bald alle gemeinsam was zum Feiern.“