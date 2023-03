Gladbacher im Liebesglück Das sind die Spielerfrauen der Borussia-Profis

Hinweis: Sollte Ihnen das Bild nicht angezeigt werden, laden Sie die Seite einmal neu.

Tobias Sippel

2015 fand die Hochzeit der beiden in Heidelberg statt. Im November 2018 kam Sohn Lenn auf die Welt, im April 2021 der zweite Sohn. Das Paar lebt in Meerbusch, möchte nach Tobias Sippels Zeit in Gladbach aber wieder zurück in die Heimat. Sippel stammt aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz, in Bobenheim am Berg haben sich die beiden vor einigen Jahren bereits ein Grundstück gekauft.