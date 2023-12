„Pre-Assists“ im Fokus Das sind Gladbachs heimliche Torfabrikanten

Beginnen wir mit einem kleinen Quiz. Bestimmt erinnern Sie sich noch daran, wer am vergangenen Wochenende beim 2:4 in Dortmund das zwischenzeitliche 1:0 für Gladbach erzielt hat? Und wenn Sie sich jetzt das Tor von Rocco Reitz noch einmal vor Augen führen, haben Sie wahrscheinlich auch noch den Steilpass im Kopf, mit dem Reitz von Alassane Plea auf die Reise geschickt wurde. Torschütze und Vorlagengeber sind den meisten Zuschauern nach einem Fußballspiel präsent. Doch was ist mit den Spielern, die die „Pre-Assists“, die Vorlagen für die Vorlagengeber, liefern, mit den heimlichen Torfabrikanten?