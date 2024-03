„Viel zu verdanken“ Königs nicht mehr Präsident – so reagieren die Borussia-Fans

Man kann nur erahnen, wie groß Rolf #Königs Beitrag an der Rettung Borussias war, als man rund um die Jahrtausendwende am Rande der Insolvenz stand & in allen Belangen am Boden lag. Seine Verdienste sind nicht kleinzureden & wertvoll. Ihm gebührt dafür großer Dank. (1/2)