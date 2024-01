Vorfall am ersten Spieltag Polizist nach Schuss aus Dienstwaffe bei Borussias Spiel in Augsburg angeklagt

Derweil war die Angelegenheit für den Supporters Club zumindest formal schnell erledigt: Die Polizei übernahm die Kosten der Reparatur am Fanbus. Doch wird die Anklage auch in der Gladbacher Fanszene registriert werden. Noch am vergangenen Sonntag hatten die Anhänger zum Rückspiel gegen den FC Augsburg ein Banner vor der Nordkurve gezeigt, dass den Vorfall thematisierte: „Cop ermittelt gegen Cop: 155 Tage nach „Fehlschuss“ bleibt der Fall ein Flop!“, stand auf dem Plakat.