Polanski-Team 1:1 beim 1. FC Köln Wie Wegberg-Beeck die Sorgen der Gladbacher U23 vergrößert

Ein Nachbarschaftsduell von höchster Brisanz im Tabellenkeller – dass es zu dieser Konstellation kommen würde, das hatte Borussia so nicht einkalkuliert vor der Saison. Der eine Punkt in Köln, den Jakob Italiano sicherte, war in diesem Kontext eigentlich zu wenig. Dass die Gladbacher am Ende etwas Übergewicht hatten, änderte nichts am Ertrag.