Nach 2:1 gegen Fortuna Köln Gladbachs U23 gerettet – warum es für Polanski eine wichtige Saison ist

Profi Lucas Ullrich und der Australier Jakob Italiano erzielten die Tore der Polanski-Mannschaft, daher nach 80 Minuten 2:0 in Führung lag, dann aber noch das Anschlusstor kassierte – indes erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Es waren die Saisontore 50 und 51 für die Borussen, 56 haben sie kassiert, nur sechs Teams in der Liga haben mehr Tore hinnehmen müssen, allerdings war es das erste nach vier Partien am Stück ohne einen Treffer der Gegner.