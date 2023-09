Polanski spricht offen über die Situation Borussias U23 hat Ausmaß des Fehlstarts „nicht wirklich eingeplant“

Das Spiel der U23 gegen die Reserve des 1. FC Köln war in zweierlei Hinsicht ein spezielles. Zum einen natürlich das Offensichtliche: Es stand die kleine Version des Rheinderbys an. Zum anderen war das Spiel an einem Sonntag, die Profis spielten am Samstag – so gab es für einige Jungprofis die Gelegenheit, in der Regionalliga Spielpraxis zu sammeln. In Grant-Leon Ranos, Yvandro Borges Sanches und Lukas Ullrich starteten drei Spieler, die tags zuvor noch im Bundesliga-Kader waren, dazu standen Jan Olschowsky und Fabio Chiarodia in der Startelf.