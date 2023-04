Gladbachs Gegner vom Sonntag Was Union Berlin mit Gladbachs Pokalsiegern von 1995 zu tun hat

Es ist lange her, und doch wird es immer ein signifikanter Punkt sein in der gemeinsamen Geschichte von Borussia Mönchengladbach und Union Berlin: Das DFB-Pokal-Halbfinale von 2001, Gladbachs große Chance auf das Pokalfinale, dem sie sich nicht nur geografisch – es sind nur 23 Kilometer vom Stadion in Köpenick zum Olympiastadion – sehr nahe fühlte. Zweitligist Gladbach war Favorit beim Regionalligisten Union, und was wäre das für eine Sache gewesen zwei Jahre nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit: Borussia steigt auf und schafft es in Pokalfinale – die Teilnahme daran allein hätte damals die Europapokal-Qualifikation bedeutet.