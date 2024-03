„Wir sind auf jeden Fall gewarnt“ Worauf es für Borussia beim zweiten Anlauf in Saarbrücken ankommt

Seoane umschiffte in komplizierten Phasen in der Liga das A-Wort (Abstiegskampf) und wollte sich vor dem Pokal nicht so sehr mit dem B- oder F-Wort (Berlin, Finale) befassen. „Mir würde es extrem viel bedeuten, wenn wir um 20.30 Uhr bereit sind, diesen Kampf anzunehmen, fußballerisch eine gute Leistung liefern und uns auf der Rückfahrt freuen können, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind“, sagte Seoane.